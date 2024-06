Travolto dalla motozappa nell’Avellinese, grave un 76enne: lesioni profonde alle gambe

Spread the love

Un 76enne di Lioni (Avellino) è stato ricoverato con gravi ferite agli arti inferiori nell’ospedale di Avellino: è stato travolto dalla motozappa mentre stava dissodando un terreno di famiglia a Caposele. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 6 giugno.

Stando alla ricostruzione l’uomo stava lavorando la terra quando, probabilmente per una disattenzione o per un problema tecnico, la motozappa si è spostata in retromarcia; il 76enne si trovava subito dietro ed è stato quindi investito; ha riportato profonde ferite alle gambe. È stata fatta arrivare una eliambulanza del 118 che, dopo la prima stabilizzazione sul posto, è ripartita

