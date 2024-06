Un adolescente autistico ha cercato di salvare il fratellino da un incendio in casa nonostante si fosse procurato danni alla schiena

Spread the love

David Mason, 19 anni, si trovava nella casa della sua famiglia in Warrington Road, Wigan, quando nella proprietà scoppiò un incendio mortale.

In un post pubblicato su Facebook, la zia di David, Jessica, racconta l’accaduto e spiega che il ragazzo stava giocando ai videogiochi quando è scoppiato l’incendio, intorno alle 2.30 della notte. David è riuscito ad avvertire i suoi genitori e ha informato i servizi d’emergenza riguardo l’indirizzo dell’abitazione e la sua famiglia. Poco dopo, le fiamme hanno raggiunto la porta della sua camera, come riporta il Mirror, e si è visto costretto a scappare dalla finestra. Il gesto gli ha provocato danni alla schiena, ma è riuscito a raggiungere il retro della casa.

Intanto, il papà di David stava cercando di strisciare fuori dalla cucina insieme al fratellino, Ethan, di 4 anni. Senza esitare, il 19enne si è lanciato verso il pericolo e ha estratto il piccolo dalle fiamme, «riportando serie ustioni». Jessica ha aggiunto: «Ha fatto rotolare Ethan sull’erba per spegnere le fiamme e ha fatto lo stesso col suo papà, proprio mentre i vigili del fuoco si avvicinavano per aiutare. David ha preso in braccio il fratellino e lo ha adagiato tra le braccia della mamma, dandole un’ultima possibilità di stringerlo a sé e guardarlo negli occhi». Anche il papà, purtroppo, ha perso la vita nell’incendio.

