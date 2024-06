VIDEO – Bambini investiti a La Rochelle: una bambina di 10 anni gravemente ferita dichiarata “cerebralmente morta”

Spread the love

Il giorno dopo lo “scontro frontale” che ha coinvolto un gruppo di bambini in bicicletta e un automobilista ottantenne a La Rochelle, l’autista 83enne è stato ricoverato in ospedale in psichiatria, ha detto giovedì la procura.

La bambina di 10 anni, ricoverata in emergenza estrema mercoledì dopo l’incidente tra un’auto e un gruppo di giovani ciclisti, è stata dichiarata “morta cerebralmente”, ha indicato giovedì l’accusa.

Un altro bambino di 10 anni in assoluta emergenza è ancora ricoverato in gravi condizioni a Poitiers.

La procura di La Rochelle ha annunciato giovedì che la bambina di 10 anni ricoverata all’ospedale di Tours, dopo l’ incidente avvenuto mercoledì tra un’auto e un gruppo di ciclisti, è stata dichiarata “morta cerebralmente dai medici”. »

Per quanto riguarda gli altri bambini feriti, “un bambino di 10 anni in assoluta emergenza è ancora ricoverato in gravi condizioni a Poitiers. Un altro bambino di 9 anni inizialmente ricoverato a La Rochelle in relativa emergenza è stato trasferito a Poitiers per osservazione. Una bambina di 11 anni ricoverata in assoluta emergenza a La Rochelle sta riscontrando sviluppi positivi nel suo stato di salute.

