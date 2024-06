Vimodrone, intossicazione al deposito Sda: coinvolti 29 dipendenti, nove in ospedale

Spread the love

Vimodrone (Milano), 6 giugno 2024 – Un liquido esce da un pacco, intossicando una trentina di persone, fortunatamente in modo non grave. È quello che è successo questa mattina in viale delle Industrie 9 a Vimodrone, nel magazzino Sda.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Sesto San Giovanni, i vigili del fuoco di Milano, la polizia locale di Vimodrone e soccorritori con cinque ambulanze e tre automediche, un messo di coordinamento maxiemergenze Areu e un mezzo logistica Areu.

La ricostruzione di quanto avvenuto è ancora in corso, ma sembrerebbe che a causare l’intossicazione per cui stamattina, intorno alle 8, sono stati allertati i soccorsi, sia stato proprio un pacco da consegnare da cui sarebbe fuoriuscito un liquido che ora andrà analizzato.

Le persone coinvolte sono ventinove, tutte visitate sul posto dal personale di Areu. Di queste, venti non hanno avuto la necessità di ulteriori visite. Nove invece sono stati portati in ospedale, tutti in codice verde, con sintomi da irritazione alle vie aeree, nausea e vomito. Tre a Cernusco, quattro al San Raffaele e due a San Donato.

