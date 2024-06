Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

vigilidelfuoco_officialpage – Intervento dalle ore 11:50 dei #vigilidelfuoco e @guardiacostiera per un’imbarcazione con 76 persone a bordo in fase di affondamento 4 miglia a largo di Grado, provincia di #Gorizia. Tutti i passeggeri sono in salvo sulle scialuppe, in corso trasbordo su motobarca #vf