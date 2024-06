Crolla il tetto di un’abitazione a San Giovanni Valdarno: famiglie fatte uscire per tempo

Spread the love

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti questa mattina in via San Lorenzo, a San Giovanni Valdarno, per il crollo del tetto di una civile abitazione. Al momento del crollo l’edificio era stato fatto evacuare dalla Polizia Municipale e non era occupato da nessuna persona. I Vigili del Fuoco, intervenuti, hanno constatato l’inagibilità dell’immobile e messo in sicurezza le parti pericolanti dell’edificio, puntellando quello che rimaneva del tetto e i solai sottostanti, per evitare ulteriori crolli. Hanno poi recuperato i beni delle due famiglie evacuate dalle abitazioni. Sul posto Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno e tecnici comunali

