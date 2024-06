Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MALTEMPO NEL FERMANO – Vigili del fuoco al lavoro dal primo pomeriggio per la grandine che ha interessato la zona di Porto Sant’Elpidio. Interventi per allagamenti di scantinati, soccorsi ad automobilisti nei sottopassi e per la rimozione di piante pericolanti

VIDEO