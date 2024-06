Spread the love

VIGILI DE FUOCO 🔥

Deposito edile in fiamme ad Aversa, nel casertano, sei squadre di vigili del fuoco in azione, giunti rinforzi dai Comandi di Napoli, Benevento e Avellino: danneggiate due abitazioni vicine all’incendio, nessuna persona coinvolta. Fronte di fuoco circoscritto, operazioni di spegnimento in corso dalle 12.

video