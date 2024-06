VIDEO – Incendio nella notte sulla collina dei Camaldoli: Vigili del fuoco iin azione con 8 squadre a terra e un elicottero

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte Vigili del fuoco al lavoro sulla collina di Canaldoli per un incendio di vegetazione: nelle operazioni di spegnimento impegnate 8 squadre a terra e un elicottero Erickson S-64. Nelle prime ore del mattino in volo anche un Canadair che ha effettuato una quindicina di lanci d’acqua. Situazione sotto controllo, nessuna abitazione minacciata dai fronti di fiamma.

