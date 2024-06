Vigili del Fuoco. Interrogazione a ministro Piantedosi sottoscritta da 17 senatori dem: intervenire su carenza organico Fvg

Spread the love

“Tra emergenza incendi e maltempo, per il Friuli Venezia Giulia sta arrivando la stagione più difficile e si rischia di affrontarla con una situazione di forte disagio e carenze nell’organico regionale dei Vigili del Fuoco. Ho chiesto al ministro Piantedosi di attivare le procedure per bandire urgentemente concorsi pubblici per i Vigili del Fuoco di entità adeguata a rimediare alla preoccupante carenza degli organici e da ridurre l’avanzata età media del personale.

Bisogna inoltre risolvere questioni aperte come il rinnovo del contratto o la mancanza di una assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. E’ sempre più difficile chiedere sacrifici, richiami estivi e rientri in straordinario, a un personale generoso ma usurato”. La senatrice Tatjana Rojc (Pd), ha depositato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha incontrato lo scorso 12 giugno le rappresentanze sindacali dei Vigili del Fuoco che hanno rappresentato al Governo le criticità del Corpo. L’atto è stato sottoscritto anche dai colleghi dem Furlan, Camusso, Lorenzin, La Marca, Verducci, Basso, Sensi, Rando, Malpezzi, Manca, Fina, Martella, Verini, Valente, Giacobbe, D’Elia.

“Gli incendi boschivi sono stati negli ultimi anni – scrive la senatrice nel suo atto parlamentare – uno dei più gravi flagelli che abbiano colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia, sommanosi alle esigenze connesse all’aumento dei residenti nelle località turistiche, al transito estivo dei flussi automobilistici, all’accresciuta attività aeroportuale, ai moltissimi interventi di soccorso tecnico urgente in cui è quotidianamente impegnato il personale dei VVF”, riportando che “in Regione Fvg mancano 230 figure, le squadre spesso sono ridotte a 3 unità rispetto alle 5 necessarie e quindi il territorio non è coperto in tempi brevi e in modo uniforme”. “Ci saranno poi – aggiunge Rojc – gli impegni supplementari del prossimo G7 Istruzione e il grande evento GO!2025, che innalzerà sicuramente i livelli di sicurezza da garantire sul territorio regionale”.

https://friulisera.it/vigili-del-fuoco-interrogazione-a-ministro-piantedosi-sottoscritta-da-17-senatori-dem-intervenire-su-carenza-organico-fvg