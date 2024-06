Concluso il percorso Formativo S.A.F. livello basico per 22 discenti del 97° Corso di Formazione Allievi Vigili del Fuoco dElla Calabria e Basilicata.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Si è concluso venerdì 21 giugno, presso il Centro Polifunzionale VVF della Calabria sito in Lamezia Terme, il percorso Formativo S.A.F. livello basico per 22 discenti del 97° Corso di Formazione Allievi Vigili del Fuoco provenienti dalla Calabria e dalla Basilicata.

Il modulo Speleo Alpino Fluviale di livello basico costituisce uno dei tasselli più importanti della formazione di base per tutti gli operatori vigili del fuoco.

Durante il periodo formativo gli allievi apprendono le tecniche per muoversi su corda, l’utilizzo di nodi, nonché la conoscenza delle attrezzature per il soccorso “Speleo Alpino Fluviale” ed il connubio tra tecniche su corda per il recupero in ambienti impervi, confinati ed industriali (con barella toboga) e primo soccorso sanitario.

Nelle settimane di corso, si sono alternati moduli di formazione teorica in aula e pratica, quest’ultima svolta sia presso il castello di manovra nella sede del polo didattico, sia in ambiente impervio nel territorio della provincia.

Le attività formative svolte hanno lo scopo di aumentare il livello di sicurezza dei soccorritori e di migliorare il servizio offerto alla popolazione, in particolare in quelle situazioni in cui, a causa dello specifico scenario incidentale sia urbano che extraurbano, non sono utilizzabili i normali mezzi in dotazione.