Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

TERNI, ESPLOSIONE E CROLLO IN UN’ABITAZIONE A PARRANO: VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

Dalle ore 7 intervento dei vigili del fuoco a Parrano (TR), in località Pievelunga, per esplosione dovuta probabilmente a una fuga gas, e conseguente incendio e crollo, in un’abitazione di due piani: soccorsa una donna.

Al momento le squadre sono al lavoro per escludere presenza ulteriori persone coinvolte.