Concorso pubblico a n. 97 posti di Ispettore Antincendi – per la copertura di n. 62 posti accesso qualifica Ispettore Antincendi – Scorrimento graduatoria – Scelta sede di servizio.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 97 posti di Ispettore Antincendi – XV Corso di formazione. Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 62 posti per l’accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi – Scorrimento graduatoria – XVI Corso di formazione. Scelta sede di servizio.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/06/Circolare_scelta_sede_n_0040738_del_21_giugno_2024.pdf