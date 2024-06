Spread the love

Un vasto incendio sta incenerendo ettari di vegetazione a Tor Vergata a Roma avvicinandosi pericolosamente alle strutture universitarie in via della Sorbona. A scopo precauzionale, a causa anche del denso fumo, sono state evacuate le facoltà di lettere e di economia. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti della polizia locale di Roma capitale per le evacuazioni.

Le fiamme sono divampate in un’area verde tra viale della Sorbona, via Columbia e via Cambridge, poco dopo le ore 15 di oggi. Gli agenti del gruppo Torri della polizia locale hanno messo in sicurezza l’area e proceduto, insieme ai pompieri, all’evacuazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tor Vergata e del relativo parcheggio. Al momento non risultano persone ferite. A causa dell’incendio risulta attualmente chiusa al traffico via Columbia, nel tratto compreso tra via Cambridge e viale della Sorbona, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto presente anche personale della Protezione Civile di Roma Capitale.

Roma: incendio a Tor Vergata, evacuate facoltà lettere e economia – Radio Colonna