Tromba d’aria a Rovigo – 25 interventi effettuati dai Vigili del FUoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle ore 13 di oggi a Rovigo per far fronte ai danni causati dal passaggio di una tromba d’aria. Al momento sono stati effettuati 25 interventi per la messa in sicurezza di tetti divelti dal vento, coperture pericolanti e per la rimozione di piante danneggiate.

Nella provincia rodigina è stato potenziato il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale, anche con squadre provenienti dai vicini Comandi.