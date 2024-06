Ascoli, bloccati nell’auto nel sottopasso allagato: salvati dai vigili del fuoco

Spread the love

ASCOLI – Il forte temporale che si è abbattuto sul capoluogo e su parte della vallata del Tronto fino a Castel di Lama, ha chiamato i vigili del fuoco a compiere diversi interventi per i danni causati. Al momento sono una decina quelli effettuati per alberi e rami sulla sede stradale ed anche prosciugamenti di scantinati. In un caso, in via della Palude, i pompieri hanno dovuto tirar fuori da un sottopasso allagato una vettura rimasta bloccata e fornire assistenza ai due occupanti.

CORRIERE ADRIATICO