VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Dal comando di Pesaro Urbino -I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in via Pantano per un incidente stradale tra due auto una delle quali si è parzialmente rovesciata. La squadra VVF sul posto ha collaborato con il personale del 118 per estrarre la persona dall’auto rovesciata e ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

Sul posto la polizia locale per i rilievi.