VIDEO – – Nelle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso, il momento in cui scoppia l’incendio all’interno di una fabbrica di batterie al litio a Hwaseong, in Corea del Sud, lo scorso 24 giugno

Spread the love

VIDEOE – Hwaseong, 26 giu. (askanews) – Nelle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso, il momento in cui scoppia l’incendio all’interno di una fabbrica di batterie al litio a Hwaseong, in Corea del Sud, lo scorso 24 giugno. Nel video si vede del fumo bianco che riempie l’area in meno di 20 secondi, il pronto intervento di alcuni dei dipendenti che cercano di spegnere le prime fiamme, poi persone che fuggono, diverse esplosioni e il fumo nero all’esterno.

video