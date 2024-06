I Vigili del Fuoco hanno portato fuori da una cisterna due operai che hanno accusato un malore e li hanno affidati alle cure mediche

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco di Bergamo con la squadra SAF, gli NBCR e il distaccamento di Clusone intervengono per un soccorso a persona a Parre in via Monte Alino intorno alle 11:00. Due operai mentre effettuavano la manutenzione in una cisterna hanno accusato un malore. I VVF sul posto hanno portato fuori i due operai e li hanno affidati alle cure mediche, inoltre hanno realizzato dei rilievi ambientali per determinarne un eventuale rischio.