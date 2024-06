VIDEO – A Catania la posa di una targa commemorativa nella piazza dedicata ai “Caduti dei Vigili del Fuoco”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

In data 28 giugno si è svolta la cerimonia di posa della targa commemorativa ai Caduti dei Vigili del Fuoco in quella che è diventata l’omonima piazza, a Catania tra via Plaia e via delle Ondine.

Alle cerimonia erano presenti il Direttore Regionale per la Sicilia Gaetano VALLEFUOCO, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore TAFARO, il prefetto di Catania Maria Carmela LIBRIZZI, Monsignor GENCHI, il presidente dell’ARS Onorev. GALVAGNO, autorità civili e militari cittadine e religiose.

Durante la celebrazione è stato eseguito l’inno Nazionale, la scopertura della targa da parte dei familiari dei colleghi Vigili del Fuoco recenti vittime del dovere, la benedizione della targa ed un saluto delle autorità presenti.

La cerimonia è poi proseguita in ” Vin d’honneur” presso vicino Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco, in via S.G. La Rena a Catania

VIDEO