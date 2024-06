VIDEO – Turchia – Mongolfiera piena di turisti si schianta in Cappadocia

Spread the love

In Turchia, una mongolfiera con venti turisti a bordo si è schiantata a terra mentre sorvolava il popolare «camino delle fate» in Cappadocia.

Famosa per le case scavate nella roccia, abitata da più etnie nel corso dei secoli e a due passi dalla Mesopotamia, la Cappadocia è una delle mete turche più amate. L’incidente è insolito: nella valle, infatti, si alzano in volo ogni giorno quasi duecento mongolfiere e tutto in massima sirurezza.

