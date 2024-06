VIDEO – Maltempo – vigili del fuoco stanno operando nelle province del Verbano e di Torino per frane, smottamenti e soccorsi a persone in difficoltà.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Per le abbondanti piogge che hanno colpito l’area settentrionale del Piemonte squadre dei vigili del fuoco stanno operando nelle province del Verbano e di Torino per frane, smottamenti e soccorsi a persone in difficoltà.

A Locana (TO) sono state trasferite ieri in una zona sicura 37 persone che erano rimaste bloccate in un ristorante a causa di una frana. A Mathi, sempre provincia di Torino, sono state evacuate precauzionalmente due famiglie residenti in abitazioni minacciate dall’esondazione del fiume Stura di Lanzo. Da segnalare intervento dei vigili del fuoco di Torino effettuato stanotte tra Montanaro e San Benigno Canavese per il salvataggio di due adulti e di una neonata di 3 mesi bloccati in auto per l’innalzamento dell’acqua del torrente Orco.

A Noasca (TO) esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra sono al lavoro per liberare da frane la strada che porta a Ceresole Reale. Nell’alto Verbano a Macugnaga per l’esondazione in più punti del torrente Anza squadre hanno operato per evacuare e portare in zona sicura di diverse persone.

Dalle ore 5:30 di stamattina l’elicottero Drago del reparto volo Piemonte sta effettuato ricognizioni aeree sulle aree interessate dal maltempo.

MALTEMPO PIEMONTE, IN CORSO EVACUAZIONI CON L’ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERSONE BLOCCATE SULL’ALPE VEGLIA – Continua il lavoro dei vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che ieri ha interessato l’alto Piemonte.

Concluso il recupero con l’elicottero dei vigili del fuoco Drago VF141, nome in codice di uno dei velivoli in forza al reparto volo Lombardia, di 29 persone bloccate da ieri per le forti piogge nei rifugi Saronno e Zamboni, nel territorio di Macugnaga (VCO).

Al momento sono in corso evacuazioni con due elicotteri dei vigili del fuoco per portare in zona sicura 120 persone bloccate sull’Alpe Veglia, nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

