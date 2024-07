Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio e Romano di Lombardia intervengono per un incendio box auto che ha coinvolto anche il tetto a Osio Sotto in via Giuseppe Mazzini intorno alle 15:40. Spente le fiamme i VVF hanno iniziato la bonifica dell’area compromessa, operazione ancora in corso.