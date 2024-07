Incendio di 25.000 tonnellate di rotoballe di fieno

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri sera per spegnere un incendio che ha coinvolto circa 25.000 tonnellate di rotoballe di fieno, non ci sono strutture coinvolte. Sul posto le squadre VVF hanno contenuto l’incendio, evitando che si propagasse alla vegetazione circostante. Sono tutt’ora in corso le operazioni di smassamento e bonifica. Questa mattina verrà effettuato un sopralluogo delle linee elettriche aeree ad alta tensione presenti nelle vicinanze da parte del personale specializzato.

Dal Comando di Pesaro Urbino