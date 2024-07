Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

MESSINA – alle 12:30 di oggi i vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati per un’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d’artificio, sulle colline del quartiere di Santo Bordonaro: feriti due uomini e una donna, soccorsi dalle squadre e affidati al personale sanitario. Intervento in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

VIDEO