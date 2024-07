Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intervento nella notte dei vigili del fuoco di Cremona nel comune di Casalmaggiore, in via Giordano Bruno, nei pressi della discesa dell’attracco dei natanti, per un’autovettura finita nel fiume Po.

Le operazioni di ricerca da parte dei sommozzatori, rese difficili dalla scarsa visibilità e dalla forte corrente dell’acqua, si sono concluse il recupero dei corpi senza vita di due persone.

VIDEO