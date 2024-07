Carica la moglie malata in auto e si butta nel lago. Tragedia a Macerata

Spread the love

Tragedia a Macerata, dove una coppia di anziani – a bordo della propria automobile – ha perso la vita dopo essere finita nelle acque di un lago. Il drammatico episodio è avvenuto questa mattina, verso le ore 10, nel laghetto del Cirdolo per la pesca sportiva Wild Fish Azzoni a Montefano. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura (una Punto) improvvisamente è finita nello specchio d’acqua per poi inabissarsi sul fondale profondo circa 5 metri. Inizialmente si pensava a una manovra fatale come causa dell’incidente, ma con il passare delle ore ha preso piede l’ipotesi di un gesto volontario.

Infatti, riporta l’Ansa, i carabinieri hanno appurato che è stata una scelta presa in maniera volontaria: la signora da tempo stava facendo i conti con dei problemi di salute e il marito non era più in grado di reggerne il peso. La coppia (lei di 84 anni, lui di 92) era di Filottrano, in provincia di Ancona.

https://www.ilgiornale.it/news/cronaca-locale/macerata-auto-finisce-nel-lago-muore-coppia-anziani-giallo-2343891.html