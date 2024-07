Olgiate, malore nei boschi: volontario antincendio soccorso con l’eliambulanza

Spread the love

Olgiate Molgora (Lecco), 6 luglio 2024 – Un volontario di 75 anni si è sentito male mentre era di pattuglia nei boschi del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, in Brianza, per verificare non ci fossero incendi né situazioni di potenziale pericolo.

Il 75enne è uno dei volontari dell’Antincendio boschivo della Valcurone. Ha accusato un improvviso malore mentre si trovava nella zona di Olgiate Molgora, nella zona di Monastirolo. Per soccorrerlo, oltre ai sanitari di Areu e ai volontari della Croce Rossa Italiana di Olgiate, sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco, perché si è accasciato a terra in una zona non raggiungibile con in ambulanza: dal distaccamento di volontari di Merate sono partiti i soccorritori di due squadre e da Lecco i soccorritori di una squadra Saf specialisti in interventi speleo alpino fluviali a bordo di un mezzo fuoristrada.

