VIDEO – Esplosione di un deposito di munizioni in Russia

Spread the love

RAINEWS – Fonti delle forze di sicurezza ucraine, citate dal Kyiv Independent, hanno riferito che i droni di Kiev avrebbero colpito un grande deposito di munizioni destinate alle forze russe in ucraina a Sergeevka, nella regione russa di Voronezh, confinante con l’Ucraina. “Su un’area di nove chilometri quadrati, il nemico immagazzinava missili superficie-superficie e superficie-aria, proiettili per carri armati e artiglieria e scatole di munizioni per armi da fuoco”, ha dichiarato la fonte.

In precedenza il governatore regionale aveva affermato che la contraerea russa aveva abbattuto “diversi droni” nella notte del 7 luglio e che i detriti avrebbero causato un incendio in uno dei magazzini e la detonazione di esplosivi non identificati.

VIDEO