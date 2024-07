Vigile del fuoco precipita nel vano ascensore durante un incendio: volo di 9 metri. Lo salva uno strato di rifiuti

Spread the love

La differenza l’hanno fatta l’addestramento e anche un po’ di fortuna, ma è stato veramente un imprevisto a lieto fine quello vissuto l’altra notte da un vigile del fuoco in servizio al comando di Pescara. La squadra era intervenuta in via Tavo, per spegnere un incendio che si era sviluppato all’interno di un palazzo abbandonato. Si tratta di una delle strutture al cui interno trovano spesso ricovero senzatetto, oppure utilizzate dai tossicodipendenti come spazio temporaneo dove farsi una dose.

IL MATTINO