VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 11.30 circa, al km 232 dell’autostrada A22 del Brennero, direzione Nord, tra Nogarole Rocca e allacciamento A4, per l’incendio di un autoarticolato che trasportava merci pericolose.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Autostrada al momento ancora chiusa in direzione Nord.

Impegnate sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Verona e Mantova con due autopompe e due autobotti. Intervento in corso per la bonifica e messa in sicurezza della sede stradale. Sul posto anche il personale della Polstrada e della società autostradale.