VIGILI DEL FUOCO

Proseguono da ieri le ricerche dei due ragazzi dispersi nei corsi d’acqua Masino (SO) e Muzza (MI): su entrambi gli scenari d’intervento i vigili del fuoco hanno allestito Unità di Comando Locale per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso. Presenti sul campo esperti in Topografia Applicata al Soccorso, soccorritori acquatici, sommozzatori, droni e l’elicottero del reparto volo della Lombardia.

Nella clip le operazioni in Val Masino

VIDEO –