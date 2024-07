Stefano Sbisà muore sul colpo in un incidente a Udine: l’auto schiacciata nel frontale con un camion. L’edicolante aveva 44 anni

Spread the love

UDINE – Stefano Sbisà, morto in un incidente a Udine. Scontro tra auto e furgone: l’edicolante 44enne perde la vita sul colpo. Stefano Sbisà, edicolante 44enne di Pavia di Udine, è morto dopo che la sua auto è rimasta schiacciata da un camion in un incidente frontale che si è verificato attorno alle 13.30 lungo l’ex strada provinciale 94, via Lumignacco, nel territorio comunale di Udine. Stefano svolgeva il lavoro di edicolante a Cussignacco, frazione di Udine.

IL GAZZETTINO