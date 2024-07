Autostrada A4; incidente nella notte, 2 feriti e un deceduto, autostrada chiusa per permettere i soccorsi.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intorno all’una di questa notte, 12 Luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 per un incidente stradale che ha visto coinvolte 2 autovetture, grave il bilancio che è di un morto e due feriti.

L’incidente è avvenuto all’altezza del casello di VR Est in direzione Milano.

I vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un mezzo e 5 unità, hanno lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte nello scontro. Nonostante i soccorsi dei sanitari, presenti sul posto con ambulanza e automedica, per uno degli automobilisti non c’è stato nulla da fare. Ricoverate in ospedale a Borgo Trento le altre due persone.

Durante le orazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli si è reso necessario chiudere la carreggiata in direzione Milano.