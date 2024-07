VIDEO – Incidente ferroviario a Parma: coinvolti un treno passeggeri e un convoglio merci. Circolazione sospesa

Spread the love

Incidente ferroviario, nel pomeriggio di giovedì, a Parma all’altezza di via Toscana. A essere coinvolti sono stati un treno merci e un treno passeggeri. L’ultima carrozza del convoglio merci, di una compagnia straniera, è sviata dai binari, intorno alle 16.30 e alcuni sassi della massicciata ferroviaria si sono alzati da terra e hanno colpito un treno regionale. Tre le persone ferite, hanno riportato contusioni di lieve entità. L’incidente ha invece causato diversi danni ai mezzi e alle infrastrutture circostanti, mentre sono circa 30 le auto danneggiate, che sostavano sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. La Polfer è sul posto per gli accertamenti e chiarire la dinamica. Dalle 16.35 – riporta il sito di Trenitalia – “la circolazione è sospesa tra Reggio Emilia e Parma per un inconveniente sulla linea”. Il treno regionale coinvolto ha ripreso la sua corsa ed è arrivato in stazione. Dalle Ferrovie fanno sapere che non c’è stata nessuna ripercussione sul traffico dell’Alta velocità e che i treni regionali sono attestati nelle stazioni limitrofe. Le cause di quanto successo sono in corso di accertamento e i tecnici di Rfi sono sul posto per le verifiche.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/07/11/incidente-ferroviario-parma-coinvolti-treno-passeggeri-merci-circolazione-sospesa/7620289

VIDEO