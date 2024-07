Fuga di gas, esplode l’appartamento: Renato è morto sul colpo

Spread the love

Il 91enne Renato Grossi è morto nella mattina di oggi, domenica 14 luglio, a seguito dell’esplosione causata da una fuga di gas nell’abitazione dove viveva, in via Marone a Riva del Garda. Il boato poco prima delle 10.30: l’anziano è deceduto sul colpo.



Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari con l’eliambulanza, ma i medici hanno potuto solamente constatare il decesso. Alla notizia della tragedia è poi sopraggiunta anche Cristina Santi, sindaca del comune benacense.

Nessun’altra persona è stata ferita. Non si segnalano problemi strutturali per la palazzina, nonostante la violenza della deflagrazione, ma si sono registrati danni anche alle abitazioni vicine; infissi divelti o sfondati. Indagini in corso per capire dove sia partita la fuga e cosa abbia fatto da innesco.

