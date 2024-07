Spread the love

di Redazione Roma – ILSOLE24ORE – Scatta il semaforo verde della Camera, ed è un via libera definitivo, al Dl Agricoltura. Il provvedimento andava convertito in legge entro il 14 luglio. Dalle novità sull’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole, alle novità sulla Carta di pagamento “Dedicata a te”, ecco alcune delle misure previste.