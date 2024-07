Perdita da un veicolo pesante che trasportava dieci cisterne di Potassa Caustica da 1000 litri ciascuna.

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Gerenzano (VA) – Questa mattina, in via Giovanni Falcone a Gerenzano (VA), si è verificato un incidente con un veicolo pesante che trasportava dieci cisterne di Potassa Caustica da 1000 litri ciascuna. La perdita è avvenuta presumibilmente a seguito di una brusca frenata, che ha causato lo spostamento del carico e la rottura di alcuni contenitori.

Immediatamente sul posto è intervenuta una squadra dal distaccamento di Saronno ed è stato attivato il nucleo regionale N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). I vigili del fuoco hanno interdetto l’area e gli specialisti N.B.C.R. hanno provveduto a travasare la sostanza contenuta nei contenitori in un’apposita cisterna messa a disposizione dall’azienda di trasporti.

Fortunatamente, non si sono registrati né feriti né intossicati a seguito dell’incidente. Tuttavia, si sono verificati disagi per la circolazione, poiché l’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di bonifica.