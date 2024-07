Incidente a Rorà: camion carico di pietre esce di strada, si ribalta nella scarpata e prende fuoco

Spread the love

Nella mattinata di oggi, lunedì 22 luglio 2024, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Pinerolo e Torre Pellice sono intervenuti a Rorà per l’incendio di un camion da cava. Il veicolo, con il suo carico di pietre, è andato fuori strada e ha terminato la corsa in un dirupo dove ha preso fuoco. Fortunatamente l’autista alla guida è uscito dall’abitacolo illeso. Per raggiungere il camion, situato in un terreno scosceso, è stato necessario l’utilizzo di corde e di tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviali. I pompieri hanno spento il fuoco e hanno messo il mezzo in sicurezza.

