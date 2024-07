Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Incidente stradale – In via Valle Mulini a Fino Mornasco si segnala un intervento per incidente stradale, impatto furgone con camion. Un uomo deceduto

Intervento di soccorso tecnico urgente nel comune di Albavilla Via IX Agosto 1160 per una macchina uscita fuori strada ribaltandosi. Una persona trasportata dal 118 codice verde