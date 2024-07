Spread the love

Un uomo di 322 kg a Trappeto è rimasto bloccato nella vasca e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutarlo.

Per il signor Lo Cascio, 51 anni, orma la situazione, di giorno in giorno, si fa sempre più difficile a causa del suo peso. La sua vita, come racconta la moglie, è un inferno. Ma in Sicilia non ci sono strutture idonee per persone con problemi di obesità grave.

L’uomo è costretto a vivere praticamente sempre a letto, è bloccato in casa e le attività quotidiane sono impossibili. L’ultimo episodio mentre si trovava in bagno ed è rimasto bloccato nella vasca, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Un dramma non più sopportabile per questa coppia, che lancia un appello disperato alle istituzioni: “Chiediamo aiuto, siamo lasciati soli e non ce la facciamo più. Non ci sono strutture pubbliche specialistiche sul territorio che possano aiutarci”.

A Trappeto un uomo di 322 chili rimane bloccato nella vasca (tp24.it)