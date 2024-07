Inaugurazione del presidio rurale VV.F di Custonaci

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di mercoledì 24 luglio 2024, il Sottosegretario all’Interno, on. Emanuele Prisco, e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio, hanno inaugurato il Presidio Rurale VVF di Custonaci. Ad accompagnarli il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, Gaetano Vallafuoco, e il comandante Antonino Galfo.

La delegazione ministeriale è stata accolta a Custonaci dal sindaco, Fabrizio Fonte, e dai primi cittadini dei comuni di San Vito Lo Capo, Erice, Valderice e Buseto Palizzolo, territori di competenza dell’istituendo presidio rurale VVF, e dalle massime autorità civili e militari della provincia di Trapani e da una nutrita rappresentanza di vigili del fuoco del comando.

I vertici del Corpo Nazionale durante la cerimonia di inaugurazione della sede di servizio VF,

Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, intonato da un gruppo di bambini di Custonaci sotto il Tricolore steso sulla facciata principale dell’edificio, si è svolta una breve ma significativa cerimonia di benedizione del nuovo distaccamento VF da parte del Vescovo di Trapani, S.E. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli seguita dal tradizionale taglio del nastro tricolore.

Prisco e Dall’Oppio hanno sottolineato l’ottima sinergia tra le varie istituzioni coinvolte: il comune, il comando dei Vigili del fuoco, la prefettura e il Dipartimento – intesa che ha portato a questo grande risultato. Resta l’auspicio di trasformare il presidio rurale stagionale in un distaccamento permanente aperto h24 per 365 giorni l’anno, per rispondere così alla esplicita richiesta formulata dal sindaco di Custonaci anche a nome degli altri colleghi dei comuni del comprensorio presenti alla cerimonia.

Avere una presenza costante di vigili del fuoco nella parte settentrionale della provincia è il modo migliore per potenziare la risposta operativa anche in previsione della lotta attiva agli incendi boschivi che, durante l’estate, affliggono la popolazione e l’ambiente, specie in una zona dove insistono, tra l’altro, la Riserva naturale dello Zingaro e la Riserva Naturale di Monte Cofano.

Il Sottosegretario e il Capo del Corpo nazionale hanno poi preso visione dell’attuale posizione strategica e hanno assicurato l’impegno dell’amministrazione dell’Interno a trasformare la natura del distaccamento.

Tutti gli intervenuti hanno ricordato il sacrificio dei due colleghi materani deceduti in occasione dello spegnimento di un incendio di vegetazione per portare soccorso ad una famiglia rimasta intrappolata dalle fiamme nella propria casa.