VIDEO – Nel comune di Ceto (Bs), si è verificato uno smottamento che ha interessato la strada per Valpaghera

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Proseguono le operazioni nel comune di Ceto (Bs), si è verificato uno smottamento che ha interessato la strada per Valpaghera , un ponte risulta crollato inoltre è stato lesionato l’acquedotto comunale. Attualmente, i vigili del fuoco in collaborazione con la locale protezione civile stanno facendo la spola con delle autobotti per rifornire il bacino idrico.

VIDEO