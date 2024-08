Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Dalle ore 02.00 di ieri le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni sono impegnate nel comune di Cittanova per un incendio di capannone di 1000 mq circa, della ditta Ecopiana, adibito ad attività di raccolta., lavorazione e smaltimento di rifiuti organici.

Le fiamme hanno interessato macchinari ed attrezzature nonché un mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti.

Intervento in atto.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Non si registrano danni a persone.