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Ministero della Pubblica Amministrazione – ipotesi di accordo per il personale dei ruoli direttivi delle specialità

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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ART. 225 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL’ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA’ SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI DIRETTIVI DELLE SPECIALITA’ AERONAVIGANTI, NAUTICHE E DEI SOMMOZZATORI E DEL PERSONALE DIRETTIVO CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/07/31.07.2024-PA-Ipotesi-Accordo-sindacale-specialisti-direttivi-BOZZA-del-29.7.24.pdf

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