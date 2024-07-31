Ministero della Pubblica Amministrazione – ipotesi di accordo per il personale dei ruoli direttivi delle specialità
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ART. 225 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL’ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA’ SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI DIRETTIVI DELLE SPECIALITA’ AERONAVIGANTI, NAUTICHE E DEI SOMMOZZATORI E DEL PERSONALE DIRETTIVO CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
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