VIDEO – Incendio cantina in un condominio di due piani. Soccorse con l’autoscala due bloccate sul balcone per il fumo

VIGILI DEL FUOCO

Nella notte appena trascorsa i Vigili del fuoco sono intervenuti a Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, per un incendio cantina in un condominio di due piani. Sei persone sono rimaste intossicate dal fumo che ha invaso il vano scala e gli appartamenti. Due di queste, che si erano rifugiate su un balcone, sono state soccorse e tratte in salvo con l’autoscala.

VIDEO