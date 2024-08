Deltaplano con 2 persone si è schiantato al suolo – deceduta una persona

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente nel comune di Montemezzo per soccorso in seguito ad un incidente di un deltaplano. In fase di decollo, per cause ancora in fase di accertamento, un deltaplano con 2 persone si è schiantato al suolo. Purtroppo una persona, uomo di 60 anni, è deceduta sul colpo. Ferito in modo non grave l’altro occupante. In posto personale AREU con Elisoccorso SONDRIO, VVF volontari Dongo, VVF SAF da Como e Sondrio.