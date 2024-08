Boato in arsenale a Taranto, crolla barca-porta

Spread the love

AGI – Un enorme boato, a cui è seguita una forte onda di acqua, si è registrato oggi pomeriggio nell’Arsenale della Marina Militare di Taranto a causa dell’improvviso cedimento della barca-porta del bacino Ferrati.

Non ci sono feriti, nè si segnalano altre conseguenze, ma il boato è stato nettamente avvertito in tutta la zona urbana a ridosso dell’Arsenale provocando anche qualche preoccupazione. La barca porta è una grande paratia mobile che viene aperta e chiusa per la regolazione del bacino al cui interno sono ospitate le navi della Marina durante i lavori, attività nel quale è specializzato l’Arsenale di Taranto.