Incendi a Lampedusa, comandante Vigili del fuoco ringrazia pompieri dell’isola 

“Compiacimento per le operazioni di soccorso in risposta agli incendi che stanno interessando l’isola di Lampedusa nell’estate corrente, con magnitudo e frequenze di accadimenti gravi. Da segnalazioni del 2 agosto, pervenute dal Sig. Sindaco e dal Sig. Direttore della riserva naturale di Lampedusa, si pone il compiacimento al dispositivo di soccorso del Comando che si è speso e si sta spendendo oltre i meri doveri istituzionali.

Queste le parole di compiacimento inviato dal comandante provinciale dei vigili del Fuoco Calogero Barbera per il lavoro svolto dai pompieri del distaccamento lampedusano. Sterpaglie e vegetazione di giorno, autovetture, roulotte e barche di notte, dal 21 giugno scorso si sono registrati sull’isola delle Pelagie 53 interventi in meno di un mese e mezzo; 36 solo nel mese di luglio e 7 in un solo giorno, il primo agosto. Questo il report degli interventi riportato dalla testata online Lampedusain2minuti.

(grandangoloagrigento.it)