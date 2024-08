Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Squadra della sede di Castelnuovo Garfagnana è intervenuta alle ore 09.55 in prossimità di un sentiero in località Bassa del Saltello, per soccorrere un cercatore di funghi caduto in un dirupo. La squadra giunta sul posto ha provveduto a recuperare il ferito trasportandolo in una zona dove i sanitari del 118 hanno provveduto a prestare le prime cure. Sul posto era presente anche il SAST.